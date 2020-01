Carta da riciclare prende fuoco: paura nella notte per un incendio alla Benassi Ambiente di Grugliasco, azienda con sede legale a Guarene

Un terribile incendio è divampato questa notte a Grugliasco, dove – per motivi ancora da accertare – hanno preso fuoco enormi cataste di carta che stavano per essere riciclate.

L'incidente è avvenuto al Gerbido di Grugliasco, all'interno della ditta Benassi Ambiente. Un'azienda che ha la sua sede legale a Guarene (in provincia di Cuneo).

L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme è stato lungo, complicato dalla difficoltà provocata dalle ceneri svolazzanti che sono finite sulla strada e sui balconi delle case circostanti.

Sul posto, per indagare sulle cause che hanno scatenato il rogo, ci sono anche i carabinieri di Rivoli, che però al momento non rilasciano dichiarazioni.