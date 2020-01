In sella alla MTB si perde sulle alture di Paesana: arrivati i soccorsi

La macchina dei soccorsi è stata attivata, poco fa, a Paesana, per il recupero di una persona che, in sella alla propria mountain-bike, ha perso l’orientamento.

L’allarme è scattato sulle alture del paese, a monte della frazione Calcinere.

Sono stati allertati i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Guardia di Finanza.

Frammentarie le prime informazioni: si apprende che i soccorritori si stanno dirigendo verso la località di Santa Lucia della Vardetta.

I Vigili del fuoco hanno attivato le squadre di Barge, l’Unita di comando logistico e il nucleo “Topografia applicata al soccorso” di Cuneo e il reparto volo di Torino.

La persona in sella alla MTB ha comunicato ai soccorritori la sua posizione fornendo le coordinate GPS.

Non riuscendo a trovare il sentiero per il rientro a valle, gli è stato indicato si non muoversi autonomamente ma di attendere l’arrivo dei soccorsi.

Una volta individuato dalle squadre, verrà condotto a valle.

Al momento non si riscontrano problematiche di natura sanitaria.