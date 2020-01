Notte di lavoro per i vigili del fuoco che, oltre agli interventi per tre incidenti, hanno spento un incendio camino a Bene Vagienna. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, in via XX Settembre. Le fiamme hanno interessato anche parte del tetto dell'abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Fossano.