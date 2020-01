L’elicottero dei Vigili del fuoco recupera il biker disperso a Paesana (FOTO)

Si è concluso poco fa il recupero dell’uomo che, in sella ad una mountain bike, nel pomeriggio aveva perso l’orientamento a Santa Lucia della Vardetta di Paesana.

Il recupero è avvenuto con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Torino.

Il mezzo aereo, portatosi in quota, ha individuato l’uomo, che in contatto telefonico con i soccorritori aveva fornito le proprie coordinate. Il biker, poi, è stato imbarcato a bordo, così come la sua MTB.

L’elicottero, dopo aver a lungo sorvolato l’abitato di Paesana, è atterrato nei campi nei pressi del cimitero di Santa Margherita.

Qui è giunta l’automedica dell’emergenza sanitaria di Paesana: l’equipe sta visitando l’uomo, che è sceso con le proprie gambe dall’elicottero.

Le sue condizioni non sesterebbero comunque alcuna preoccupazione.

Seguiranno eventuali aggiornamenti