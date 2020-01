A Pontechianale sono attesi oltre 40 intrepidi concorrenti per "Scivolandia 2020"

Saranno dodici gli equipaggi al cancelletto di partenza di “Scivolandia – Atto secondo”, la gara di slitte originali più pazza della valle Varaita. Sono una quarantina gli intrepidi partecipanti iscritti alla gara di Pontechianale in programma sabato 11 gennaio: il doppio rispetto alla sperimentale edizione 2019.

ISCRITTI DA TUTTO IL PIEMONTE

Provengono da tutto il Piemonte: oltre alla valle Varaita e a al Saluzzese, infatti, sono rappresentate al via la val Maira (patria della manifestazione “sorella” sul fiume Maira No Limits), due comitive del Torinese (Poirino/Carmagnola), gruppi di Savigliano e Cuneo. Un exploit di iscrizioni e un ampliamento territoriale che rappresenta per Scivolandia una vera e propria consacrazione.

TIFOSI PROTAGONISTI

Non a caso, novità 2020, sarà data particolare rilevanza al ruolo delle tifoserie, che diventeranno parte dello spettacolo e saranno premiate insieme ai concorrenti per valorizzare scenografie, creatività e sportività.

La kermesse, amatissima dai giovani, ma pensata anche per le famiglie, è organizzata dalla locale Pro loco all’interno del calendario degli eventi invernali della località turistica dell’alta valle, in collaborazione con l’Agenzia Acca, che ha curato anche il Capodanno, la Festa della Befana e seguirà l’animazione dell’Agnello Treffen, tra due settimane.

ENTUSIASMO A PONTECHIANALE

Il presidente della Pro loco Marco Cayre: «Alcuni gruppi hanno lavorato settimane per realizzare il proprio “bolide” che, ricordiamo, deve completare tutto il percorso tortuoso sul pendio di Pineta Nord e arrivare senza danni all’arrivo. Altri punteranno più sulle coreografie e la simpatia. Ma, oltre alla sana competizione che anima le varie formazioni, da giorni si respira in paese una grande attesa e un contagioso entusiasmo: siamo orgogliosi di aver riproposto Scivolandia nel nostro calendario, in una versione rivista e modernizzata, dopo anni di assenza».

Dodici mesi fa furono casse da morto, balle di fieno, maxi-bottiglie, letti in rustico, tende da campeggio e ambulanze di cartone ad aprire il sipario sulla gara delle slitte. Cosa ci aspetterà in questa seconda edizione? La giuria scoprirà già qualcosa nell’ispezione dei mezzi delle 19, ma per il pubblico il velario sulle slitte sarà sollevato solo alla partenza.

PARTENZA ALLE 20,30, POI SI BALLA

A condurre la serata Andrea Caponnetto, con la collaborazione di Serena Scaffardi. In consolle Johnny Manfredi. In giuria il presidente della Pro loco Marco Cayre, Claudia Garelli, Marina Boccaccio, Francesco Malandrino, Cinzia Pegoraro e Milena Spinelli. Al primo gruppo classificato un buono carburante del valore di 500 euro, al secondo un coupon-vacanza per un soggiorno di una settimana per 2 adulti e un bambino, al terzo due voli in parapendio Fly Expression. Previsti, grazie alla collaborazione di tanti sponsor, altri premi, singoli e di gruppo per i tifosi e i concorrenti più giovane, vecchio e giunto da più lontano.

Ricognizione mezzi alle 19, inizio evento alle 20,30. Premiazioni alle 23. A seguire, la serata continua ballando nel salone del Libac: il dj set a cura del circuito Movin’ On di sposta a pochi passi dalle piste. L’ingresso all’area tifo e al locale è gratuito.