In Sala San Giovanni a Cuneo la finale del concorso lirico internazionale Enzo Sordello

, a partire , si svolgerà in Sala San Giovanni a Cuneo la finale del V concorso lirico internazionale Enzo Sordello. Organizza l’Associazione “Amici per la musica di Cuneo”, in collaborazione con le associazioni “Amici per la musica di Savigliano” e “Incontri d’Autore” , grazie al sostegno del Comune di Cuneo e della Fondazione CRC.