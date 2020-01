Le proposte della New Group PV di Busca per fuggire dal freddo di gennaio

Domenica 19 gennaio: Valloire

Valloire, oltre ad essere un villaggio montano, è una prestigiosa stazione sciistica francese che ospita da 29 anni il “Festival delle sculture di ghiaccio”. Presso l’altipiano Les Verneys - di fronte al Galibier, a 3 km dal centro paese - si potranno infatti ammirare (le sculture saranno all’aperto e quindi soggette alle condizioni meteo, si potranno pertanto ammirare condizioni meteo permettendo) meravigliose sculture di ghiaccio create da artisti provenienti da tutto il mondo. Il concorso si svolge durante 4 giorni. Questa nuova formula, più lunga, con 20 scultori, si concluderà con un stupendo spettacolo musicale e illuminazioni.

La partenza è garantita da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

La quota di partecipazione è fissata in 40 euro.

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio: Fiera Sant’Orso di Aosta

Tutti gli anni, il 30 e 31 gennaio, il centro di Aosta ospita la Fiera di Sant'Orso, conosciuta anche come "La Millenaria" grazie alle sue mille e più edizioni.

Cos'è la Fiera di Sant'Orso? E' una festa di popolo, un momento di incontro, un'occasione per rivivere e riscoprire le tradizioni della Valle d'Aosta. Artigiani hobbisti, artigiani professionisti, imprese, produttori del territorio si riuniscono per due giorni nel centro storico.

Più di mille espositori partecipano a questo grande evento in cui legno, pietra ollare, ferro e tessuti uniti al savoir-faire della tradizione sono i grandi protagonisti.

La partenza è garantita da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

La quota di partecipazione è fissata in 35 euro.

Anche quest’anno la New Group PV proporrà molte partecipazioni alle nuove registrazioni televisive.

Si parte il 17 febbraio con una doppia partecipazione: a “Pomeriggio 5” condotto da Barbara D’Urso e a “Striscia la notizia” con Ficarra e Picone.

Località di partenza: Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

La quota di partecipazione è fissata in 40 euro.

Il 5 marzo la meta finale sarà invece “Verissimo”, il programma del sabato condotto dalla bravissima Silvia Toffanin.

Località di partenza: Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

La quota di partecipazione è fissata in 40 euro.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni: Agenzia di viaggi New Group PV, www.newgrouppv.it, 0171.943081 e 0171.940711, info@newgrouppv.it.