Pian Munè di Paesana, lunedì 13 gennaio i residenti in Valle scieranno con soli 5 euro

Lunedì 13 gennaio, a Pian Munè di Paesana sarà la volta del secondo appuntamento con la promozione riservata ai residenti nell’Unione Montana del Monviso ed ai paesi ad essa vicini: lo skipass “giornaliero” verrà messo in vendita a 5 euro (+ 2 euro di card nominativa per chi ancora non ce l’ha).

Questo perché Pian Munè ha - da sempre - l’obiettivo di valorizzare e promuovere la propria vallata.

Per ringraziare i compaesani ed i valligiani del sostegno nel progetto di sviluppo della località sciistica (ma non solo) i gestori della stazione hanno pensato a queste giornate speciali nelle quali i residenti sciano ad un prezzo simbolico.

Un modo per invitarli a frequentare la stazione e un invito a valutare il lavoro svolto.

I paesi interessati dall’iniziativa sono Paesana, Crissolo, Ostana, Oncino, Sanfront, , Martiniana Po, Gambasca, Pagno, Brondello e, per vicinanza, Envie, Revello e Rifreddo. Per accedere alla promozione bisognerà mostrare in biglietteria un documento che attesti la residenza in uno di questi comuni.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero 3286925406.