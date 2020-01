Lions Club Youth Exchange al Liceo Ancina di Fossano

Continua l’ultradecennale collaborazione tra il Lions Club Fossano e Provincia Granda ed il Liceo Ancina nell’esperienza degli scambi giovanili, progetto volto a realizzare l'ideale di cittadinanza globale, e finalizzato a dare un'opportunità agli studenti di partecipare alla vita quotidiana di un'altra cultura.

Grazie alla sponsorizzazione del Lions Club, ed in seguito ad una selezione interna al Liceo, con lo svolgimento di una prova in lingua inglese (scritta ed orale), Matteo Riva Garbolino della classe 4 scientifico si è classificato primo, ed alla fine dell’anno scolastico potrà partire alla volta di un paese straniero assegnato dal club. Nel corso degli anni le destinazioni sono state le più svariate, dall’Ungheria, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania, Turchia, ad Israele, Malesia, e Canada. I partecipanti al programma Campi e Scambi giovanili soggiornano per 2 settimane presso una famiglia, facendo esperienza e visite presso la realtà locale. Inoltre, durante la settimana del campo, Matteo avrà anche la possibilità di incontrare altri giovani provenienti da tutto il mondo, ed entrare a contatto con le differenze, in un’ottica di arricchimento personale e culturale.

Il progetto Scambi Giovanili Lions Club ben si inserisce nel quadro dell’offerta formativa del Liceo Ancina, la cui apertura a contesti culturali e lingue internazionali si coniuga in modo armonioso con lo studio e la conoscenza delle radici storiche, filosofiche e linguistiche del nostro paese.