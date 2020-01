L'ITIS Mario Delpozzo compie 60 anni: grande festa con gli ex studenti sabato 18 gennaio

Grandi festeggiamenti per l’Istituto Tecnico “M. Delpozzo” di Cuneo che quest'anno compie 60 anni.

Era il lontano 1959 quando venne ufficialmente istituito con la specializzazione di “Elettrotecnica”.

In questi anni moltissimi Cuneesi sono passati attraverso le aule dell’Istituto, hanno studiato e si sono specializzati nei differenti indirizzi (“Chimica e materiali”, “Elettrotecnica ed elettronica”, “Informatica e telecomunicazioni”, “Meccanica e meccatronica”, a cui si sono aggiunte le nuove curvature per garantire a tutti piena rispondenza alle richieste del mondo del lavoro) che negli anni hanno reso competitiva la scuola nel ventaglio formativo del nostro territorio.

In occasione della ricorrenza della fondazione, quindi, l’ITIS di Cuneo ha pensato di organizzare per sabato 18 gennaio 2020 un momento di festa e un’occasione di incontro rivolta a tutti gli ex studenti e a tutte le persone che hanno lavorato nell’Istituto durante questi ultimi 60 anni.

Ricco il programma della giornata.

A partire dalle ore 9,15 visione di filmati e foto su “Chi eravamo” a cui seguirà il tour “Chi siamo” accompagnati da docenti e studenti. La sera alle ore 20 cena conviviale presso il ristorante “La Ferriera da Nona” di Margarita

Seguiranno nei mesi successivi incontri e /o conferenze su tematiche attuali quali inquinamento, nucleare, geopolitica, intelligenza artificiale con esperti del settore e/o periti che si sono diplomati presso l’I.T.I.S. “M.Delpozzo”.

Le prenotazioni per la cena devono essere effettuate presso il bar “Radiale”, corso Gramsci 38, entro sabato 11 gennaio.

Per informazioni : 60anniDelpozzo@gmail.com - Telefoni: Bruno 393 1038098 e Silvana 333 9177668