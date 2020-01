Dopo il successo del Presepe vivente braidese, i ringraziamenti degli organizzatori

Alla conclusione della diciottesima edizione del Presepe Vivente Braidese vogliamo ringraziare quanti hanno fatto si che la rappresentazione riuscisse nel migliore dei modi: l’affluenza di visitatori è stata superiore ad ogni più rosea previsione.

Grazie a don Gilberto per la sua disponibilità e la sua preziosa collaborazione. Grazie a Don Giorgio per averci dato la possibilità di utilizzare i locali della parrocchia di Sant’Andrea.

Ringraziamo la Caritas di Bra per aver permesso l’utilizzo del furgone per il trasporto delle attrezzature.

Ringraziamo il Comune per avere messo a disposizione l’Ala di Corso Garibaldi, il cortile ed i locali di Palazzo Mathis e Palazzo Garrone. Grazie all’ufficio turistico per l’aiuto ed il supporto che ci ha dato nelle settimane che hanno preceduto l’evento.

Grazie ai confratelli della SS Trinità (Battuti Bianchi) per aver messo a disposizione i locali adiacenti la Chiesa ma soprattutto per averci donato il loro tempo . Un ringraziamento ai volontari della protezione civile che hanno vigilato con particolare attenzione e professionalità. Un grazie di cuore alle suore di Casa Cottolengo per averci accolti e per aver allestito in modo sublime la natività . Grazie agli abitanti di Corso Cottolengo. Ci scusiamo con gli stessi se abbiamo arrecato loro qualche disagio. Grazie all’amico Ugo Ferro (Agrizoo) per aver abbellito e rallegrato, anche quest’anno, il nostro presepe con i suoi animali. Grazie all’amico Gianfranco Rabezzana (ditta Sogete snc) perché in questi anni ci ha supportato con professionalità. Grazie a Molino Avalle, Cantine Ascheri, Mauro Cortassa e agli amici Gullino e Cagnazzo per i prodotti che ci hanno donato.

Grazie a Enzo Barbero per averci messo a disposizione il suo furgone.

Grazie alle aziende ed ai privati che, con il loro contributo economico, hanno sostenuto l’iniziativa.

Grazie al mangiafuoco: Fabio Tosi (in arte Skizzo).

Grazie di cuore a tutti coloro che, pur non facendo parte dell’associazione, ci hanno aiutato per l’allestimento ed hanno lavorato, ogni sera, per oltre un mese per la preparazione delle scenografie e sono rimasti con noi fino a notte tarda per smontare e riordinare.

Grazie a tutti i figuranti ed alle giovani famiglie che con i loro bimbi hanno allietato la natività.

Grazie a tutti coloro che, in vari modi, hanno permesso che la Sacra rappresentazione riuscisse al meglio. Grazie di cuore a tutte le persone che sono passate a trovarci. Auguriamo a ciascuno un buon anno ricordando che il ricavato delle due serate sara’ devoluto alla Caritas cittadina per i progetti di inclusione lavorativa .

Perdonateci se, involontariamente, abbiamo dimenticato di citare qualcuno....

Arrivederci al prossimo anno con la speranza di avervi fra i figurati per rievocare la nascita di Gesù.

Associazione Presepe Vivente Braidese