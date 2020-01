Claudio Abelli è il nuovo responsabile dei pensionati Cisl saluzzesi

La segreteria dei Pensionati Cisl cuneesi ha deliberato la nomina di Claudio Abelli quale responsabile dei Pensionati Cisl del saluzzese in sostituzione del compianto Angelo Giusiano.

La nomina di Abelli è conseguente alla disponibilità ed alla esperienza maturata dallo stesso come addetto all'accoglienza ed ai recapiti Cisl per diversi anni. La scelta di Abelli è stata condivisa e sostenuta dall’intero gruppo dei pensionati Cisl saluzzesi che in questi anni ha saputo essere davvero squadra, soprattutto nelle difficoltà.

“Auguriamo ad Abelli – dicono dalla segreteria provinciale dei Pensionati Cisl – di lavorare bene proseguendo quanto fatto nel corso degli ultimi dieci anni da Felice Nicola ed Angelo Giusiano. Noi restiamo a disposizione confidando in una fattiva collaborazione che porti reciproca gratificazione”.