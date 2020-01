"Diamo voce ai Siblings": incontro alla Residenza S. Antonio a Cuneo

"Diamo voce ai Siblings", ovvero ai fratelli e alle sorelle in età adulta di persone con disabilità: è questa la finalità portante dell’iniziativa che viene promossa dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, ASL CN1 e la Cooperativa Animazione Valdocco, nell’ambito del Progetto finanziato dalla Fondazione CRC di Cuneo “Orizzonte Vela".

In seguito agli esiti positivi che ha dato l’esperienza ormai decennale di Gruppi Siblings per Minori, promossi e condotti dall’Associazione Fiori Sulla Luna, si è scelto di sperimentare un’analoga attività con gli Adulti. Attraverso la creazione di un gruppo Siblings, si offre l’opportunità di dare spazio a chi come fratello e sorella nel corso della propria vita, deve affrontare le sfide che la disabilità comporta, comprensive tra l’altro della delicata fase del “DOPO DI NOI”.

Lo scopo del gruppo Siblings è quello di supportare e valorizzare le risorse di ognuno in quanto la condivisione della propria esperienza permette di facilitare la comprensione delle difficoltà che un sibling adulto affronta quotidianamente, anche dal punto di vista emotivo.

Sul territorio del Consorzio, verrà quindi avviato il primo Gruppo Siblings Adulti, condotto da Educatori Professionali con specifica formazione. Il percorso sarà articolato in 6 incontri gratuiti, in fascia serale, nel periodo Febbraio-Giugno 2020.

Di tutto questo se ne parlerà ampiamente nell’incontro aperto a tutta la cittadinanza che si terrà mercoledì 15 gennaio presso la Residenza S. Antonio sita a Cuneo in Corso Nizza, 89.