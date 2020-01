Dieci anni fa moriva Piter: San Michele Mondovì prepara un 2020 all'insegna del ricordo del suo artista (FOTO)

Nel 2020 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Pietro Pecchenino, a tutti noto come Piter, artista di San Michele Mondovì divenuto celebre per la sua pittura e per le sue innumerevoli iniziative artistiche, culturali e amministrative.

Un anniversario speciale, che non può certo passare indisturbato, come conferma il sindaco sanmichelese, Domenico Michelotti: "Come Comune, con le varie realtà paesane e gli amici che l'hanno conosciuto, vogliamo dedicargli una serie di eventi, tra i quali, senza dubbio, una mostra in suo onore (e la macchina organizzativa si è già messa in moto, ndr)".



Come ricordano dal palazzo municipale, "Piter è stato un uomo che ha lasciato un'impronta in tutti noi, nonché una colonna portante della storia di San Michele Mondovì, grazie alla sua personalità eclettica, originale e lungimirante".

Amico di tutti, amministratore comunale in più mandati, Pecchenino ha fondato la compagnia teatrale degli "Sc-cianca Froj", per poi divenire l'ideatore dell'almanacco sanmichelese, del Palio dei borghi e del torneo dei Broc, nonché primo dei Cavalieri di San Magno, giurato nel concorso dei segnalibri, anima della "Cricca dei Mondaj" e organizzatore di mostre ed estemporanee di pittura nel corso degli anni.