Il missionario braidese Alessandro Rolfo parla di Kenya a Sant'Antonino

Venerdì 17 gennaio alle 20.30, presso i locali dell'Oratorio di Sant'Antonino, Alessandro Rolfo, braidese, missionario legato ai francescani presenta il suo progetto: "programma sociale dedicato a Santa Chiara e San Francesco d'Assisi".

Alessandro Rolfo è un giovane braidese che da alcuni anni è in Kenya prima con i missionari della Consolata ora nell'opera di San Francesco e insieme ad alcune persone e ad alcune famiglie ha iniziato un gruppo di auto sostegno con l'obiettivo principale di inizia un laboratorio artigianale dove si voleva insegnare ai membri della comunità e ai futuri studenti l'artigianato Masai.

Ora si trova a Bra per alcuni giorni di vacanza messaggiando per i benefattori per presentare questo progetto. Lo scopo di questo laboratorio e quello di offrire ai giovani che vivono in situazioni difficili e che non possono permettersi di accedere ad altra scuola e professionali due corsi di artigianato e un terzo per pettinatrici.

Dunque tutti invitati alla serata che propone venerdì sera presso i locali dell'oratorio di Sant'Antonino.

Alessandro lascia anche i suoi contatti per illustrare la sua opera a quanti non potranno partecipare: numero di telefono del Kenya 00524 71089 1158 - mail alessandro.rollfo77@gmail.com