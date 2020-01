Il Parco del Monviso cerca un guardiaparco

L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di Guardaparco - Agente di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, di cui uno presso l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, uno presso l’Ente di gestione delle aree protette del Monviso e due presso l’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino Piemontese.

Il termine per la presentazione on-line delle domande è il giorno 2 febbraio 2020: tale termine, come previsto nel bando di concorso, decorre dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) – 4° Serie Speciale - Concorsi, avvenuto sul numero n. 01 del 03.01.2020.

Per essere ammessi a partecipare al concorso è necessario essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status equiparato a norma di legge, avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici, essere in possesso di patente di guida valida di categoria B, non aver riportato condanne penali che possono determinare l’estinzione del rapporto dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, idoneità psicofisica a svolgere l’impiego, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego stabile ai sensi dell’art. 127 1° comma, lettera d) del DPR 3/1957, per aver prodotto, al fine di conseguire l’impiego, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, assolvimento agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza della lingua inglese.

L’iscrizione tramite la procedura on-line rappresenta la modalità esclusiva e pertanto è l’unica ammessa. I candidati, dal giorno 04.01.2020 ed entro termine del 2 Febbraio 2020 dovranno eseguire e completare la procedura telematica di iscrizione, disponibile al seguente link: https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=apos

I candidati in regola con quanto richiesto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. Qualora il numero dei candidati sia superiore alle quaranta unità, l’Ente organizzerà una preselezione. La data, l’ora e il luogo dell’eventuale preselezione e delle prove di esame verranno comunicate con specifici avvisi che saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola all’Albo pretorio on-line, sezione “Bandi di concorso” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. Non saranno effettuate convocazioni individuali o altre comunicazioni.

Le prove di esame da sostenere sono tre: una prova scritta relativa alla stesura di un tema, di una relazione di uno o più quesiti a risposta sintetica o di quiz a risposta chiusa su scelta multipla in relazione alle materie d’esame; una prova pratica attitudinale per l’accertamento delle conoscenze sulle materie d’esame e dell’idoneità a muoversi e a lavorare sul campo nelle condizioni ambientali che caratterizzano i territori degli Enti Parco coinvolti nella selezione; una prova orale sulle materie d’esame, sulla conoscenza delle applicazioni informatiche e sulla lingua inglese.