Peveragno ricorda per la 76^ volta i suoi "XXX^ Martiri" (GALLERY)

"Siamo qui per ricordare ciò che è successo, e per imparare qualcosa dalla Storia. Per evitare che eventi simili si ripetano in futuro. Cosa possiamo fare in concreto? Cambiare il nostro modo di ragionare, pensare che un'idea possa trasformarsi in ideale, che si possa uccidere qualcuno perché ne ha uno diverso, riconoscere che nel campo delle idee avverse ci siano persone potenzialmente per bene. Questo però continua a succedere; solo nel giorno in cui non ci dichiareremo più "anti-qualcosa", quando smetteremo di reprimere l'altro, forse, avremo fatto un serio passo avanti".