PIF di Mondovì chiuso durante l'orario di apertura? Il chiarimento del Comune

La segnalazione giunge da un nostro lettore: "A differenza di quanto recita il comunicato stampa che avete pubblicato sulla pagina del Monregalese in data odierna alle 8.45 circa la ripresa dell'attività del PIF a Mondovì, nel medesimo, alle 10 di questa mattina, non era presente nessuno. Mi sono recato personalmente in loco".