Incendio camino brucia il tetto a casa abitata da francesi in frazione Ca di Lu di San Benedetto Belbo

Incendio al tetto di un’abitazione a San Benedetto Belbo in frazione Ca di Lu. A prendere fuoco il camino di una casa abitata da persone di origine francese. Le fiamme sono divampate al tetto.



Non sono rimaste coinvolte persone. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 23 di sabato 11 gennaio. I vigili del fuoco di Alba con i volontari di Dogliani sono intervenuti per le operazioni di spegnimento.



Le fiamme sono state spente intorno alle ore 1,30 di domenica 12 gennaio.