Spento dopo tre ore incendio tetto nella notte a Pianfei in via monregalese

Incendio nella notte a Pianfei. L’allarme è scattato tre minuti dopo l’una di oggi, domenica 12 gennaio, e ha visto l’intervento dei vigili del fuoco di Mondovì, Morozzo e Cuneo impegnati per circa tre ore nelle operazioni di spegnimento.



A fuoco il tetto di un vecchio casolare ristrutturato con più unità abitative in via strada monregalese 564. Gli abitanti degli alloggi sono stati temporaneamente evacuati durante le operazioni di spegnimento.



Non risultano persone coinvolte nell’incendio. L'intervento è stato ultimato intorno alle ore 4 di questa notte.