Tamponamento tra tre auto a Cuneo in direzione Caraglio, strada bloccata poi riaperta

Tamponamento tra tre auto nel tardo pomeriggio di oggi sulla bretella tra il viadotto Sarti e la Strada Statale 705 di Cuneo nei pressi della rotatoria che porta a Caraglio.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18 di oggi, domenica 12 gennaio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli e l'equipe medico sanitario per i soccorsi. Forze dell'ordine in loco per la gestione della viabilità e i rilievi. La strada è stata chiusa per circa un'ora per poi essere riaperta intorno alle ore 19. La viabilità ora scorre regolarmente.

Non si registrano feriti gravi.