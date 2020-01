Gli integratori dimagranti funzionano davvero?

Esistono due scuole di pensiero ben distinte e contrastanti sul tema degli integratori per dimagrire: c’è chi afferma che non servono, ed è sufficiente mangiare piccole quantità di cibo unite ad una buona attività fisica; e chi dice che funzionano realmente, e permettono di dimagrire in un tempo più breve senza grossi sforzi.

La verità come sempre sta nel mezzo. Gli integratori dimagranti da soli possono dare un importante aiuto ai più pigri, nel raggiungere il loro obiettivo della perdita di peso, ma il loro utilizzo deve essere associato ad una dieta equilibrata e una (seppur) moderata attività fisica.

Vediamo adesso in maniera più dettagliata e approfondita, un integratore per dimagrire che risponde al nome di Coconut Black, già ben recensito dal noto sito AnemiaMediterranea.it , molto affidabile e specializzato anche in questo ambito.

Andiamo pertanto a capire quali sono gli ingredienti in esso contenuto, e su quali principi si basa la sua azione dimagrante.

Cos'è e a cosa serve

Coconut Black è un prodotto del marchio italiano Natural Fit. Esso è un nuovissimo integratore alimentare al cocco, composto da stick tascabili, che aiuta a perdere massa grassa, stimolando il metabolismo.

Il prodotto è cento per cento naturale e privo di controindicazioni.

Questo perchè la sua formula è stata studiata in laboratorio appositamente per offrire all'acquirente i migliori benefici dell'erboristeria, sfruttando al massimo i principi naturali dei suoi ingredienti.

Questo mix di ingredienti rappresenta, per l'appunto, il punto di forza di questo innovativo prodotto: esso è, infatti, formato dalla combinazione unica, mai vista prima, di sei diversi ingredienti naturali dimagranti.

L'utilizzo di questo prodotto permette di perdere quei chili in eccesso, fastidiosi agli occhi di molti, senza stressanti diete e senza la necessità di trascorrere ore di tempo e fatica in palestra.

Prolungando il senso di sazietà, Coconut Black rappresenta un'ottima soluzione per evitare tutti quei fastidiosi languorini che ci assalgono spesso durante la giornata e che ci spingono inesorabilmente a consumare frequenti spuntini che risultano essere molto calorici e non salutari, permettendoci così di arrivare al successivo pasto senza cali di energie e senza aver assunto troppi zuccheri.

Gli ingredienti

La formula di questo integratore è estremamente innovativa e mai vista prima nel panorama italiano: la combinazione di sei ingredienti naturali unita alla praticità del suo uso lo hanno reso il best-buy della sua categoria.

Nello specifico, gli ingredienti che vanno a formare la formula del Coconut Black sono:

Carbone attivo , un principio attivo ottenuto dalla combustione di diverse varietà di legnami che si presenta sotto forma di polvere nera. Esso è un naturale stimolatore del metabolismo che contribuisce alla digestione, favorisce lo sgonfiamento della pancia e contrasta i dolori addominali;





L-carnitina , un derivato aminoacido sintetizzato in maniera naturale dall'organismo umano, che favorisce i naturali processi di smaltimento delle calorie, in quanto il suo ruolo è quello di trasportatore di acidi grassi durante la catena che li trasforma in energia;





Griffonia , una pianta che, contenendo elevate quantità di serotonina (il famoso ormone della felicità), aiuta a regolare il senso di appetito. Essa risulta essere di ausilio anche per quanto riguarda il lato psicologico, in quanto la sua influenza sull'umore puo' rivelarsi utile contro ansia, insonnia e depressione;





Ginseng , una pianta dai rinomati effetti benefici. Le sue radici rappresentano uno stimolatore naturale che contribuisce a favorire il consumo calorico. Questa pianta gode inoltre di proprietà toniche ed adattogene, in quanto aiuta l'organismo ad affrontare lo stress, sia fisico che mentale, rafforzando il sistema nervoso e il sistema immunitario;





Tarassaco , un principio erboristico drenante ricavato dalla sua pianta. Esso è quindi molto utile a favorire lo smaltimento di liquidi in eccesso, stimolando gli organi emunitori (reni, fegato, pelle). Le sue proprietà depurative e antinfiammatorie lo rendono un ottimo alleato contro i disturbi legati al fegato ed è stato, inoltre, etichettato come uno stimolante lassativo secondario;





Orthosifon, un piccolo albero di origini asiatiche del quale vengono utilizzate foglie e sommità. Rappresenta un ottimo alleato nella lotta alla ritenzione idrica grazie alle sue proprietà diuretiche e depurative.

Le sue proprietà e i suoi benefici

Come già detto, Coconut Black è un integratore alimentare dimagrante naturale al 100%, consigliato sia per uomini che per donne. Sono proprio i 6 ingredienti introdotti in precedenza a rendere tale prodotto un brucia grassi ad alta efficacia.

Il carbone attivo, di per sé, non possiede alcun effetto dimagrante nello specifico ma, grazie alla sua proprietà di "assorbimento" purifica il tratto gastrointestinale da batteri, gas, tossine, liquidi e virus. Aiuta quindi il processo di digestione e i problemi legati ad esso, sempre fondamentale per mantenere uno stile di vita sano.

L'acido carbossilico, L-Carnitina, è invece uno dei principali artefici nel processo di dimagrimento, grazie alla sua funzione di trasportatore. Praticamente prende gli acidi grassi presenti nel nostro corpo e li porta nella parte del nostro apparato (matrice mitocondriale) dove avviene la trasformazione di essi in energia (effetto "brucia grassi").

Inoltre, il tarassaco, grazie alle sue proprietà depurative, si occupa di eliminare tutti i liquidi in eccesso presenti nel nostro organismo. Combatte, insieme all'ingrediente ortosiphon, la ritenzione idrica e, insieme a L-Carnitina, la cellulite.

In ogni caso, non si deve soltanto pensare a regolare la digestione e/o a bruciare i grassi e liberarsi dei liquidi che abbiamo assunto nei pasti ma si deve riuscire anche a regolare l'appetito per evitare di mangiare più del dovuto e rendere vani tutti i tentativi di perdere peso. Per questo motivo viene usata la griffonia.

Infine, anche il ginseng, oltre alle sue numerose proprietà benefiche (adattogene, antistress, ipoglicemizzanti ecc..), dà un grande apporto stimolando il consumo calorico e, quindi, il processo di dimagrimento. Tra i benefici, confermati anche da chi ha già avuto modo di testare il prodotto, c'è sicuramente la sensazione di star meglio fin dalle prime assunzioni. Per il 24% dei consumatori, i primi risultati si notano subito dopo i primi giorni; per il 75%, invece, bisogna aspettare il quinto giorno.

Solo l'1% ha dichiarato di non aver notato differenza dal suo utilizzo. Questo successo è dovuto anche al fatto che Coconut Black, essenzialmente, riduce notevolmente l'appetito e regolarizza la digestione, due fattori che influiscono pesantemente e velocemente sul processo di dimagrimento.

Come assumerlo per massimizzare il suo effetto

Per ottenere i migliori risultati possibili e nel minor tempo è importante seguire le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo per quando riguarda dosaggio e modalità di assunzione.

Le confezioni contengono quindici comodi stick tascabili. Questa particolare soluzione di packaging lo rende estremamente adattabile a tutte le esigenze e routine giornaliere.

Per quanto riguarda l'assunzione, la dose raccomandata è dall'uno ai tre stick al giorno, che possono essere presi indifferentemente prima o a seguito dei pasti; anche se il consiglio è assumere Coconut Black in prossimità dei pasti accompagnato da un'abbondante bicchiere d'acqua naturale.

Ovviamente, si consiglia di non superare la dose giornaliera raccomandata, dato che la massimizzazione dell'effetto avviene solamente quando si seguono le giuste modalità di assunzione.

Per aumentare i risultati derivanti dall'utilizzo di questo integratore si suggerisce di aumentare il consumo di frutta e verdura, a scapito di cibi calorici e ricchi di grassi, e di iniziare a praticare una qualsiasi attività sportiva.

La combinazione dell'assunzione di Coconut Black, un graduale miglioramento delle abitudini alimentari e lo svolgimento di una costante, anche se leggera, attività fisica garantisce risultati più veloci e duraturi nel tempo.

Il parere del medico

Come ogni articolo utilizzato nel campo dell’alimentazione, sussiste sempre il dubbio da parte dei consumatori sulla qualità e sull'affidabilità del prodotto che andrà ad acquistare e, successivamente, farne uso.

In questi casi, l'opinione da parte del medico nutrizionista competente risulta essere di fondamentale importanza per fornire sicurezza e convincere l'utilizzatore a testarlo.

Nel caso del prodotto Coconut Black, nessun medico ha voluto porre delle vere e proprie obiezioni sulla sua validità e/o ha trovato particolari controindicazioni.

Questo perché, alla fine, tale articolo è composto da soli ingredienti naturali (carbone attivo in primis), conosciuti e testati in laboratori appositi da ormai tanti anni e che quindi non hanno da nascondere nessuna minaccia all'organismo umano. Per l'appunto, le loro proprietà sazianti e snellenti sono ormai certificate grazie agli efficaci test effettuati in passato.

Le uniche controindicazioni che un medico nutrizionista ha voluto tirare in ballo sono sull'assunzione di tale prodotto.

Risulta evidente che Coconut Black, come qualsiasi altro integratore alimentare, deve essere preso insieme ad una normale e regolare alimentazione sana e non come sostitutivo dei pasti.

Inoltre, come per tutti i cibi, l'eccesso è assolutamente da evitare. Alla fine, pure bere tanti litri di acqua al giorno è sconsigliato da qualsiasi medico.

Inoltre, non ci si deve far ingannare dalle promozioni che si possono trovare online su qualche sito di vendita ma bisogna, invece, porre molta attenzione sia alla qualità del sito dove si vuole comprare il prodotto (si consiglia di utilizzare il sito ufficiale per evitare di acquistare prodotti fake) sia nel seguire correttamente tutte le indicazioni riportate nella confezione.

Anche perché, se assunto in maniera scorretta, Coconut Black può portare ad avere problemi di acidità di stomaco, oltre al suo malfunzionamento.

Per concludere in poche e semplici parole, se si vuole raggiungere l'obiettivo (quello di perdere peso e stare bene sia fisicamente che mentalmente) serve principalmente costanza e cura delle indicazioni che sono riportate.