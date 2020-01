Tanti appuntamenti per questa domenica di gennaio in Granda

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Una domenica sulla neve

Per gli amanti della neve la stagione sciistica è in pieno svolgimento: impianti aperti dalla Valle Po alla Valli Monregalesi passando per la Valle Vermenagna, la Valle Stura, le Valli Grana, Gesso, Maira e Varaita. Puoi avere informazioni su dove andare a sciare, cosa ti offrono le stazioni sciistiche cuneesi e quali sport invernali puoi praticare visitando la sezione dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com





Manifestazioni varie e spettacoli

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.





A Prato Nevoso, località di Frabosa Sottana, anche oggi sarà una giornata all’insegna dello spettacolo, freestyle, snowboard, motocross e divertimento con Radio DeeJay.

Anche oggi l’apertura del village è prevista alle 9 con inizio delle attività (musica, test materiali e test drive Jeep) e della Gara Coppa Italia Snowboard Freestyle. Alle 11 merenda con pane, salame e Ceres, alle 16 chiusura del village. Mentre in quota si svolgeranno le gare, la “Conca” di Prato Nevoso verrà animata dalla musica e dal divertimento del Deejay Xmasters Village. Animazione no stop dall’apertura degli impianti fino all’orario dell’apres ski. Inoltre, sempre nel Village, sarà possibile: testare le nuove tavole Nitro, gli sci Armada e provare le emozioni dello Snow Tubing e dello Snow Bowling. Info e programma completo: www.facebook.com/XMastersAward





Ad Alba oggi, domenica 12 gennaio, alle 16.30, la rassegna “Famiglie a teatro” del Sociale propone lo spettacolo “Oggi la comica”, di e con Alessandro Larocca. Come in una grande “comica del cinema muto” tra gag e giochi clowneschi viene a srotolarsi un montaggio divertente di situazioni fantastiche che vede il protagonista alle prese con ruote, cofani, bielle, pistoni e motore. n Alba.

Info: www.comune.alba.cn.it





Questa domenica dalle ore 8 alle 18 nel centro cittadino di Savigliano ci sarà il mercatino dell’antiquariato. Alle 16.30, al Teatro Milanollo, in piazza Turletti per la rassegna “Domeniche a Teatro canzoncine un po'… bambine” è in programma una carrellata di canzoni, filastrocche e di filastorie originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per e sull’infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Per una volta sono le paure, i sogni i desideri, le attese, le speranze, i perché dell’infanzia ad essere oggetto di piccole poesie in musica.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi





Oggi, domenica 12 gennaio, a Cherasco, alle 16.15 il Museo della magia ospiterà lo spettacolo di Marco Aimone, presidente del circolo Amici della magia di Torino. A tutti i gruppi verrà offerto un libretto guida per la visita personale al museo con magia e intrattenimento durante il percorso. Ingresso 8 euro, ridotto 6 euro dai 4 ai 10 anni. Info: www.museodellamagia.it





Questa domenica, alle 17.30 al teatro Toselli di Cuneo, per un nuovo ciclo di spettacoli dedicati ai ragazzi, andrà in scena “Mattia e il nonno” con la Compagnia Factory.

Ingresso intero 6,00 euro, ridotto 5,00 euro sotto i dieci anni, cral convenzionati

Gratuito sotto i tre anni. Info: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.html





Oggi, domenica 12 gennaio alle 16 al Teatro Iris di Dronero, per la rassegna dedicata alle famiglie “A Teatro e poi Merenda” andrà in scena lo spettacolo “Cenerentola folk”.

Al termine dello spettacolo ai bambini del pubblico verrà offerta la merenda.

Info: www.santibriganti.it

Appuntamento con la cultura





Oggi, domenica 12 gennaio, in occasione dell'ultima giornata di apertura della mostra “Picasso e la sua eredità nell’arte italiana”, in corso a Palazzo Salmatoris (via Vittorio Emanuele 31 a Cherasco), le visite guidate saranno accompagnate da una serie di mini performance di danza classica e contemporanea a cura della Joanne Cook Dance Academy Asd.

La musica e le coreografie trasformeranno la visita in una vera e propria esperienza e renderanno la visita ancora più indimenticabile e suggestiva. La mostra si compone di un centinaio di opere provenienti da collezioni pubbliche e collezioni private italiane ed è corredata da un catalogo che contiene i testi dei curatori e la riproduzione a colori di tutte le opere esposte. Orario: domenica ore 9,30/13,00 - 14,30/19,00. Info: www.comune.cherasco.cn.it





Questa domenica al Castello di Racconigi sono in programma le visite guidate “Racconigi si racconta: Nozze reali”. L'8 gennaio 1930 avvennero le spettacolari nozze del Principe di Piemonte Umberto II con la Principessa Maria José del Belgio. Prendendo spunto da questo evento, i visitatori faranno un viaggio tra i matrimoni di Casa Savoia. Il racconto inizierà dalle nozze più famose dei padroni di casa, i Principi di Carignano: il capostipite Tommaso, il matrimonio contrastato del figlio Emanuele Filiberto fino a quello di Carlo Alberto, non ancora Re. Non mancheranno curiosità sulle nozze dei primi Sovrani dell'Italia unita e dei principi del Novecento: da chi scelse un matrimonio fuori dal comune a chi seguì il cuore, da chi volle un trono a chi invece si sentì costretto ad un'unione che, liberamente, non avrebbe scelto. Durata visita: 90min, orari h. 11.00 -14.30 -16.00.

Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/eventi/racconigi-si-racconta-nozze-reali-detail





A Busca oggi, domenica 12 gennaio, dalle 14,30 alle 18,30, è prevista un’apertura speciale dell’ex convento dei Cappuccini, gestito dall’associazione Ingenium. Si potrà visitare il parco viaggiando sul trenino, curiosare tra miniature, merletti a tombolo e macchinari d'epoca della collezione permanente; sarà inoltre l'ultima occasione per godersi il presepe in legno ad altezza naturale all'esterno ed i presepi nelle sale interne.

Il parco - museo è in viale Monsignore Ossola 1 ed è aperto ogni prima domenica del mese, dalle 14,30 alle 18,30, con ingresso gratuito. Info: www.ass-ingenium.com

A Cuneo, nella Sala Mostre della Provincia a Cuneo (corso Nizza 21, angolo corso Dante, fino ad oggi è possibile visitare l’esposizione “Paperoles, mondi incantati di carta”: fiori, animali, uccelli, giocattoli, presepi realizzati con piccole strisce di carta colorata da Mario Collino “Prezzemolo”. La mostra sarà visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.





A Cuneo prorogata fino a domenica 19 gennaio l’apertura della mostra curata da Alessandro Marrazzo “Destinazione Luna. Il futuro è adesso”, allestita allo Spazio Innov@zione della Fondazione CRC (via Roma 17), visitabile, con ingresso gratuito, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Info: tel. 0171.452720.





Ad Alba Palazzo Banca d’Alba ospita fino ad oggi, domenica 12 gennaio la mostra di Ugo Nespolo “Inno alla gioia”. Nespolo è l’artista piemontese che ha collaborato con grandi protagonisti dell’arte contemporanea, da Man Ray a Lucio Fontana, colui che ha preso parte da protagonista al cinema sperimentale d’avanguardia, sempre pronto a cimentarsi nei più diversi settori della creatività: arredamento, abbigliamento, campagne pubblicitarie, riuscendo sempre a cogliere nel segno. Info: www.bancadalba.it/nespolo-inno-alla-gioia





A Caraglio la mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili” si può visitare fino al 16 febbraio.

La mostra, suddivisa in 3 sezioni, vuole essere un efficace strumento di comprensione e divulgazione delle invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d, apparati multimediali, gigantografie, videoproiezioni, installazioni immersive. I linguaggi utilizzati saranno diversi a seconda delle sezioni: più tradizionale negli spazi museali per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale esistente e più innovativo e tecnologico negli spazi espositivi per dar vita nel suo complesso ad un percorso di visita esperienziale ed emozionale.

Info: www.filatoiocaraglio.it/





È allestita nel Complesso monumentale di San Francesco, a Cuneo, la mostra “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto”. All’interno, alcune delle opere di uno degli scultori più importanti e conosciuti a livello mondiale, il garessino Giuseppe Penone. A Cuneo sono esposte Matrice, Suture, Dafne, Gesti Vegetali e Identità, sculture che nascono da una riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali, in un sofisticato gioco di giustapposizioni e rimandi.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a domenica 2 febbraio,

Info: www.fondazionecrc.it





A Limone Piemonte, è in corso la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita nel salone del Grand Palais Excelsior. Sono esposte le oltre 80 opere del maestro americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. La rassegna, aperta gratuitamente al pubblico, è visitabile fino al 15 marzo 2020. Aperta nei week end con il seguente orario: sabato e domenica 10-13 e 15-19.





Presepi da visitare

Questo fine settimana da non perdere l’occasione di visitare presepi meccanici in Provincia di Cuneo. Sono ancora aperti quelli di Cavallermaggiore, Paesana, Pagno, Isasca, Rossana, Racconigi, Sampeyre, Sanfront, Busca e frazione di San Chiaffredo, Verduno e presepe diffuso di Vergne.

Per sedi, date e orari consulta il sito www.presepiingranda.it