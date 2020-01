Borsa di studio “eredità maestra Margherita Sales" a Sommariva Del Bosco

Anche per quest'anno il Comune di Sommariva del Bosco ha indetto il bando per la borsa di studio “eredità maestra Margherita Sales", rivolto agli studenti, residenti a Sommariva del Bosco, bisognosi e meritevoli, della scuola media, delle scuole professionali di ogni tipo, dei Conservatori e dell'Università.



Il bando prevede tre somme: da euro 1.000,00, per gli alunni frequentanti le scuole medie inferiori di secondo grado; da euro 1.500,00, per gli alunni frequentanti le scuole professionali di ogni tipo, da euro 2.500,00, per la frequenza di corsi di laurea, di corsi relativi agli anni successivi al V dei conservatori musicali e di corsi che rilasciano diplomi universitari (lauree brevi) presso Università statali o legalmente riconosciute.



Le domande di partecipazione al concorso, dirette a Comune di Sommariva del Bosco, devono pervenire entro il 31 marzo 2020 a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, con raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.sommarivabosco.it.



Per tutte le informazioni necessarie consultare il sito del Comune www.comune.sommarivadelbosco.cn.it