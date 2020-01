Canto natalizio degli studenti di Monesiglio agli ospiti della casa di riposo

Come di consueto, in occasione del Natale, anche quest'anno, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Monesiglio si sono recati presso la residenza “Alta Langa”, gestita dalla Cooperativa “Il Cortile”, per far visita agli anziani ospiti e per allietarli con il tradizionale concerto natalizio.



Guidati dal professore di musica Davide Canavese, giovedì 19 dicembre, i ragazzi hanno proposto canti tipici del periodo e anche brani della tradizione locale. Al termine della performance, la cooperativa “Il Cortile” ha reso omaggio ai giovani cantori offrendo loro una deliziosa torta.



È stato un momento di grande festa, di giovialità e condivisione , in cui tutti hanno potuto riscoprire il vero e più profondo senso del Natale.