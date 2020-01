E’ iniziato il Deejay Xmasters Winter Tour: due giorni di action sports e divertimento a Prato Nevoso

Si è svolta questo weekend la prima delle cinque tappe del Tour che, per il quarto anno consecutivo, porterà nei migliori ski resort italiani divertimento, musica e tanta adrenalina. Grande successo per la prima prova della Coppa Italia di Snowboard Freestyle, organizzata dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, con ben 80 rider provenienti da tutta Italia



Sole, musica, divertimento e tanto sport. Ecco la sintesi perfetta del weekend di apertura del DEEJAY Xmasters Winter Tour 2020. La quarta edizione invernale dell’evento interamente dedicato al mondo degli action sports ha preso il via sabato 11 e domenica 12 gennaio a Prato Nevoso.



La location, che per il terzo anno consecutivo ha ospitato la kermesse, è famosa in tutta Italia per la sua forte vocazione al freestyle e per avere uno dei migliori snowpark del panorama nazionale.



E di certo non ha tradito le aspettative: nel corso del weekend si è svolta infatti la prima tappa della Coppa Italia di Snowboard Freestyle (specialità slopestyle e big air) organizzata dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.



A darsi battaglia sui set up perfettamente shapati dallo staff dello Snowpark Prato Nevoso 80 giovani atleti. Al termine della due giorni, nella classifica overall maschile dello slopestyle, successo di Andrea Benvenuti, seguito da Marcello “Marcy” Grassis e Edoardo Giolitti. Tra le donne, vittoria di Anna Maria Forno, seguita da Roberta Rossi e Fanny Piantanida Chiesa.



Nel Big Air maschile, nella classifica overall, vittoria di Tommaso De Martin. Ancora un secondo posto per Marcy Grassis, mentre sul terzo gradino del podio è salito Francesco Jogna-Prat.

Tra le donne, ancora un successo per Anna Maria Forno, seguita da Fanny Piantanida Chiesa e Alessia Vergani.



Mentre in park ci si sfidava a colpi di trick, alla base degli impianti “la Conca” esplodeva grazie alla musica e al divertimento del DEEJAY Xmasters Village. Animazione per il pubblico, lancio gadget, Snow Bowling. Il tutto scandito dall’inconfondibile sound di Radio DEEJAY.

Grazie alla collaborazione con Nitro e Armada Skis il pubblico presente ha avuto modo di scoprire e testare le tavole snowboard e gli sci della collezione 2020.





Come sempre, al fianco del DEEJAY Xmasters Winter Tour è scesa in campo Jeep con la sua nuovissima gamma! A Prato Nevoso, e poi in tutte le altre tappe del Tour 2020, è stato possibile testare i SUV Jeep specializzati nell’off-road, tra cui l’iconica Wrangler, la flagship Grand Cherokee e le versioni Trailhawk dei modelli Renegade e Compass.



Dopo questo esordio vincente, il DEEJAY Xmasters Winter Tour si prende un weekend di pausa per riorganizzarsi e tornare ancor più potente il 25 e 26 gennaio. Destinazione Pila, Aosta, nella storica location che ospita l’evento fin dalla sua prima edizione nel 2017.