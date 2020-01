Domenica 19 gennaio si terrà la tradizionale festa di sant’Antonio in frazione Pagliero di Sant'Antonio Macra, importante momento di incontro per gli ormai pochi residenti e quanti che, pur abitando ormai altrove, a Pagliero non mancano di tornare per questa occasione.

Il momento principale sarà come sempre la messa alle ore 10,45 presso la vecchia chiesa e a seguire ”l’incanto” (vendita all’asta dei prodotti e oggetti offerti) sul piazzale antistante.

La funzione religiosa e l’incanto saranno allietati dai canti della corale “La Reis”.

Per rendere più viva e partecipata la giornata il gruppo di giovani che da alcuni anni si è aggiunto ai massari ha nuovamente organizzato una camminata verso Pagliero con partenza da San Damiano Macra alle ore 9 con colazione lungo il percorso.

Pagliero vi aspetta numerosi!