Quarta edizione del premio di narrativa breve a Sommariva Del Bosco

L'Assessorato alla Cultura e la biblioteca propongono la quarta edizione del Premio di narrativa breve, concorso, riservato a racconti in lingua italiana e aperto a tutti gli autori dai 14 anni in su.



Il concorso si articola in tre sezioni tutte a tema libero: prima sezione, aperta ad autori di età compresa tra i 14 anni e i 15 anni compiuti; seconda sezione aperta ad autori di età compresa tra i 16 anni e i 20 anni compiuti e terza sezione, aperta ad autori di età uguale o superiore ai 21 anni.



Ulteriori e più dettagliate informazioni sulle caratteristiche del racconto, sulle modalità di partecipazione e di trasmissione possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune (telefono 0172-566202, in orario di ufficio; e-mail info@comune.sommarivadelbosco.cn.it) oppure collegandosi al sito del Comune.



La scadenza è fissata al 18 febbraio.