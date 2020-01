Una Cenerentola in versione "folk" al teatro Iris di Dronero

Il 12 gennaio alle 16 al Teatro Iris di Dronero, lo spettacolo “Cenerentola folk” della compagnia Teatro Invito darà vita alla prima domenica del 2020 di “A Teatro e poi Merenda”, la rassegna dedicata alle famiglie organizzata da Santibriganti.



Sull’onda del successo del precedente “Cappuccetto Blues”, Teatro Invito si impegna ancora nella trasposizione di una fiaba classica in chiave di teatro canzone, grazie a Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti, in scena, e a Luca Radaelli, che ha anche curato il testo, alla regia. Con un radicale cambio di punto di vista rispetto alla tradizionale favola di Cenerentola, i protagonisti di questa versione folk sono un sarto e un ciabattino alle dipendenze della perfida matrigna, i quali, pur essendo indaffaratissimi per la preparazione della festa, trovano il tempo di consolare e aiutare l’umile servetta che diventerà regina.



I due lavoranti narrano l’emancipazione di Cenerentola cadenzando lo svolgersi della trama con canzoni originali in stile popolare, nutrendo il loro rapporto della giusta dose di ironia.



Al termine dello spettacolo ai bambini del pubblico verrà offerta la merenda.