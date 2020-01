Violino e pianoforte: Duo Quinto Primo in concerto a Cuneo

Sidorela Cuedari al violino e Saverio Alfieri pianoforte: ecco il Duo Quinto Primo che si esibirà in concerto a Cuneo. Appuntamento domenica 19 gennaio in sala San Giovanni alle ore 16. L'evento si svolge nell'ambito della XV Rassegna Musicale Incontri d'Autore.

Il programma.

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)

Sonata Waldstein in do maggiore op. 53

Wolfang Amadeus MOZART ( 1756-1791)

Sonata per violino e pianoforte K305 in la maggiore

Edvard GRIEG (1843 - 1907)

Sonata per violino e pianoforte n. 3 op. 45 in do minore

Biglietti

Ingresso al singolo concerto, 5 euro; biglietti in vendita on-line sul sito www.promocuneo.it e la domenica in Sala San Giovanni dalle ore 15,00

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT.

Info Promocuneo - Lungostura Kennedy, 5f - Tel. 0171.698388 - 333.4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it