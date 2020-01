Siete innamorati? A San Valentino stupite la vostra metà con un viaggio della Polaris in una città romantica

Dal 15 al 16 febbraio: San Valentino e Carnevale a Venezia

Si parte da Torino Porta Nuova. Dopo il pranzo libero, pomeriggio dedicato alla visita di Venezia con le sue magnifiche opere d’arte, il Ponte di Rialto, Piazza S. Marco, il palazzo Ducale e la celebre Torre dell’Orologio, dove i Mori battono i rintocchi sulla campana più grande della città… Cena, serata libera e pernottamento. Il giorno dopo, fatta colazione, continuazione delle visite della città e della sua laguna con possibilità di assistere al Carnevale oppure di dedicare il tempo libero per la visita delle isole di Murano e Burano oppure ancora di visitare la città con l’accompagnatrice. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino e trasferimento in bus alle località di partenza.

La quota individuale è di 230 euro, e comprende servizio trasferimenti in bus A/R alla stazione (con partenze da Saluzzo, Cavour, Pinerolo e paesi limitrofi), viaggio in Frecciarossa A/R, assicurazione medico e bagaglio, sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione e accompagnatore.

Dal 14 al 16 febbraio: San Valentino a Parigi

Volo da Milano Malpensa o Linate, due notti di pernottamento con prima colazione in un Hotel 3 stelle in posizione centrale a soli 299 euro. La quota include il volo A/R in classe economica con bagaglio a mano, le tasse aereoportuali, l’hotel (pernotto e prima colazione) e l’assicurazione medico e bagaglio

Dal 23 al 25 febbraio: Speciale famiglie sulla Costiera Amalfitana

Complice la chiusura delle scuole per il Carnevale, ecco un’ottima occasione per le famiglie: 3 giorni alla scoperta della splendida Napoli con viaggio su treno Frecciarossa e sistemazione in hotel a due passi dal centro. Ottimo per godere di un’atmosfera di festa in una delle più belle città d’Italia.

Le quote sono di 500 euro per due adulti, 500 euro per due adulti ed un bambino, 570 euro per due adulti e due bambini e comprendono il viaggio in treno veloce Frecciarossa, la sistemazione in hotel e l’assicurazione medico e bagaglio.

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato. E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi.it.