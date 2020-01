Al Museo Diocesano di Alba performance teatrale a conclusione del "Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”"

Domenica 19 gennaio al Museo Diocesano di Alba si svolgerà un’originale performance teatrale all’interno delle sale del percorso archeologico che vedrà come attori gli studenti delle classi quarta dell’indirizzo di scienze umane del liceo albese Leonardo da Vinci.



La giornata di domenica sarà per i ragazzi il momento conclusivo del “Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” svolto nell’ambito del bando “Educazione alla Bellezza” promosso dalla Fondazione CRC a cui l’Istituto ha partecipato con la collaborazione del MUDI. Il progetto è biennale e coinvolgerà altri due gruppi di studenti il prossimo anno scolastico.



Tema centrale è la bellezza e l’obiettivo del bando è stimolare i ragazzi a sviluppare una propria sensibilità e curiosità verso il bello, a migliorare la loro espressività, a incoraggiarli alla cura, alla fruizione e all’interazione con il patrimonio culturale e artistico. Su questi obiettivi è stata formulata un’esperienza formativa a contatto con diversi professionisti del settore turistico - culturale al fine di sviluppare negli studenti creatività, spirito critico e le proprie abilità, avvicinandoli in maniera più consapevole alle bellezze artistiche della città di Alba attraverso le visite guidate ai siti del Sistema Museale Albese e il Rap Tour®.



Obiettivo finale degli otto studenti del liceo L. da Vinci è quello di promuovere e creare un evento culturale al Museo Diocesano mediante approcci narrativi e partecipativi quali la realizzazione di un video promozionale e una performance teatrale divertente e coinvolgente, capaci di comunicare il messaggio della bellezza, della cura e della valorizzazione del nostro patrimonio.



Insoliti personaggi accompagneranno i visitatori in un viaggio nel passato tra i resti archeologici della città romana di “Alba Pompeia” fino alle testimonianze di epoca medievale.



Le performance teatrali verranno organizzate in tre orari: ore 16.00 – 16.45 – 17.30.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione.



La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.



Ingresso al pubblico su Piazza Rossetti, dal campanile della Cattedrale di S. Lorenzo.



Evento in collaborazione con l’Associazione Teatro di TELA di Alba per la preparazione degli studenti e delle performance teatrali.



Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC all’interno del bando Educazione alla Bellezza.



Per info e prenotazioni: tel. 345.7642123 | mudialba14@gmail.com