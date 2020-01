Bra, il Mercato della Terra dà il benvenuto al 2020 con le sue prelibatezze a chilometro zero

19 gennaio tante bancarelle di sapori unici e straordinari si troveranno schierate sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle ore 17, per la gioia del palato che potrà soddisfarsi con frutta e ortaggi, ma anche confetture, formaggi, pane, salumi, miele e tante altre prelibatezze a chilometro zero, che consiglierebbero pure a Medicina 33.

L’evento è appoggiato dal Comune di Bra e dal Mercato Campagna Amica al fine di premiare un’enogastronomia di assoluta eccellenza. Il Mercato della Terra, come spiega la Condotta Slow Food di Bra, non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, presentati solo da chi produce quello che vende: prezzi equi per chi compra e chi produce.