Una lettrice ringrazia l'associazione 'Mai+Sole': "Mi avete portato via da quel mondo buio in cui vivevo"

Buongiorno,

voglio ringraziare l'associazione Mai+Sole di Savigliano.

Mi hanno aiutata in un periodo molto difficile della mia vita. In quel brutto periodo vedevo sempre tutto nero. Ma le volontarie dell'associazione, mi hanno presa per mano e portato via da quel mondo nero e buio in cui vivevo. Mi sono state molto vicino.

E mi hanno fatto tornare il sorriso. Mi hanno fatto ritrovare l'autostima. Che per un periodo avevo perso. Con tutto il cuore ringrazio Adonella Fiorito e le volontarie dell'associazione.

E volevo dire ad Adonella che le voglio un bene dell'anima.

Ringrazio.

Distinti saluti.



Una lettrice