Fossano: popolazione in crescita nel 2019. Nicolò e Aurora i nomi più attribuiti

Inizio anno, tempo di statistiche demografiche che, a Fossano, parlano di un aumento della popolazione nel 2019.

La popolazione è infatti passata da 24.226 a 24.470 (12.241 uomini e 12.229 donne) registrando quindi un incremento pari a 244 unità.

I nati nell'anno al 31/12 (l'ultimo nato il 27 dicembre a Cuneo) risultano 192 (101 maschi e 91 femmine) mentre i morti 261 (136 uomini e 125 donne). Sono invece 950 gli iscritti all'anagrafe cittadina (519 uomini e 431 donne) di cui 752 provenienti da altri comuni. Nel dettaglio gli iscritti sono stati 594 nel primo semestre e 356 nella seconda parte del 2019. Sono 637 le cancellazioni di cui 498 trasferiti in altri comuni.

L’ultimo nato del 2019 è un maschietto, Michele, nato a Savigliano alle 16.20 del 31 dicembre. Anche il primo nato del 2020 è un maschietto: Simone, nato a Cuneo alle 5.33 del 2 gennaio.

Il nome più comune tra i maschietti nati lo scorso anno è Nicolò, attribuito a 6 bambini, mentre tra le femminucce ci sono 4 Aurora. A tre attribuzioni ci sono Alessandro, Beatrice, Chiara, Edoardo, Elia, Federico, Gabriele, Giulia, Lorenzo, Matilde, Matteo, Mattia, Samuele e Thomas.

Al 31 dicembre erano 5 gli ultracentenari, tutte donne, mentre altri 6 festeggeranno il secolo di vita nel 2020; 7.451 invece gli ultrasessantenni mentre i minori di 18 anni sono 4.293 e fra questi 234 festeggeranno i 18 anni nel 2020. La cittadina più anziana risulta essere nata il 14 maggio del 1917.

Per quanto riguarda la popolazione straniera è di 2.377 unità contro i 2.274 del 31/12/18, con un aumento di 103 persone, dato dal totale di 106 iscritti nel primo semestre e 3 cancellazioni nel secondo semestre dell'anno 2019.

Le Comunità straniere più numerose sono quella albanese (307 uomini e 291 donne), quella romena (161 uomini e 227 donne) e quella marocchina (197 uomini e 182 donne).

Per quanto riguarda invece la composizione dei nuclei familiari risultano in crescita in modo particolare i dati riferiti alle famiglie di un solo componente che è passato da 3.422 (al 31/12/2018) a 3.493; parlando invece di "famiglie numerose" da segnalare la diminuzione di nuclei famigliari di 9 componenti da 7 (al 31/12/2018) a 3 mentre ci sono due nuovi nuclei con oltre 9 componenti in più rispetto all'anno precedente.

Di seguito la tabella della distribuzione dei residenti nelle diverse aree della città e il relativo confronto con gli anni precedenti.

ZONE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 BORGO NUOVO 3210 3181 3187 BORGO SALICE 5785 5811 5918 BORGO PIAZZA 2161 2139 2140 BORGO VECCHIO 1237 1234 1288 BORGO S. ANTONIO 4347 4313 4357 BORGO SAN BERNARDO 2475 2441 2471 BORGO ROMANISIO 5158 5107 5109 TOTALE RESIDENTI 24373 24226 24470

«Apprendiamo con piacere l'incremento demografico dell'anno appena concluso. Ci impegneremo affinché questo trend positivo continui adottando ogni misura a nostra disposizione per il sostegno alla cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani coppie fossanesi» ha dichiarato il sindaco di Fossano Dario Tallone.

L’ultimo nato del 2019 è Geremia F., nato alle ore 12.31 del 27 dicembre