Moretta, più sicurezza al campo sportivo di via Fornace

Sono stati eseguiti nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza della tribuna del campo sportivo comunale, in via Fornace.

"L’intervento nel suo complesso - spiega il consigliere comunale con delega allosport, Michele Alesso – ha riguardato sia la tribuna che gli spogliatoi. Dal dialogo con la società sportiva Asd Moretta Calcio è emerso che erano necessari alcuni accorgimenti e diverse manutenzioni agli impianti. Il Comune si è reso disponibile all’acquisto dei materiali e, con la collaborazione del Moretta Calcio, si è provveduto all’intervento".

Dal punto di vista della sicurezza l’operazione maggiore ha riguardato la tribuna del campo da calcio, dotata ora di una rete di protezione alle spalle dell’ultima fila diposti.

L’intera tribuna è stata inoltre ritinteggiata con i colori biancoverdi della società, ed è stata rimessa in sesto la biglietteria al di sotto della stessa tribuna. Nuovi colori anche sui muri esterni e all’interno degli spogliatoi, dove a farla da padrone sono sempre il bianco e il verde.

"Si tratta di un intervento relativamente modesto -conclude Alesso – ma che cambia volto all’impianto, rendendolo più accogliente".