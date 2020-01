''Pedalando tra le aquile": al cinema Monviso il docu-film sull'avventura in bicicletta del documentarista Giovanni Panzera

Mercoledì 15 gennaio alle 20.30 presso il cinema Monviso di Cuneo verrà proiettato il film ''Pedalando tra le aquile - La traversata delle Alpi in bicicletta” di Giovanni Panzera. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il documentarista cuneese ha percorso 2.200 chilometri di paesaggi spettacolari, scalato 55 passi alpini con 68.000 metri di dislivello in salita, con partenza da Trieste e arrivo al Principato di Monaco.

Dal mare Adriatico al mar Mediterraneo, dai confini con la Slovenia, alle Alpi Orientali, alle Prealpi venete, all’aria rarefatta dei meravigliosi passi dolomitici, agli imperdibili percorsi d’alta quota della Svizzera, della Valle d’Aosta e della Francia sulle strade più alte d’Europa, per terminare con gli storici valichi delle Alpi del Mediterraneo tra Piemonte e Liguria.

“E’ stata l’occasione di scoprire l’arco alpino da un punto di vista diverso, quello del viaggiatore lento, un viaggiatore “green”, che non inquina, non fa rumore, ma entra in sintonia con la natura, la storia, le tradizioni e la gente che vive sulle Alpi in una delle zone turistiche più importanti al mondo - racconta Panzera -. Attraverso le emozioni e la semplicità dei gesti dettati da ritmi lenti, questa lunga e impegnativa traversata è stata effettuata in autonomia trasportando tutto il materiale (tenda, materiale da campeggio, abbigliamento attrezzatura video-fotografica ecc.) all’interno di un carrello al fine di poter affrontare gli oltre 2200 km con la massima libertà e autonomia per valorizzare maggiormente il percorso e l’ambiente dove le cime fanno da cornice alle storie dei popoli di montagna a pieno contatto con la natura”.