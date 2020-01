"Si colmino le carenze dell'ospedale di Mondovì": l'appello del gruppo consiliare "Mondovì Oltre"

"In questi anni, purtroppo, il calo demografico sta incidendo sempre più, e stiamo assistendo a una diminuzione generalizzata delle nascite - hanno dichiarato i consiglieri comunali Giuseppe Aimo e Gianni Mansuino -. Sappiamo, però, che proprio il punto nascite è una sorta di specchio dello stato di salute dell'ospedale: è necessario, quindi, che esso sia sempre nelle condizioni di operare al massimo, nel pieno dell'organico previsto. Leggere il numero delle nascite avvenute presso l'ospedale cittadino nel 2019 (543) evidenzia l'importanza di mantenere alta questa attenzione".



"Siamo grati a tutto il personale medico, infermieristico e sanitario in genere, attraverso la cui opera viene garantito un alto standard delle prestazioni - hanno proseguito Aimo e Mansuino -, anche in un contesto generale di grande difficoltà, legato alla cronica carenza di medici specialisti. Ci pare opportuno, però, lanciare un appello alla direzione generale, che sappiamo essere attenta alle esigenze del territorio monregalese, affinché si lavori per colmare le attuali carenze nei vari ruoli medici".



"Particolarmente colpiti - hanno aggiunto i consiglieri - da questa carenza di medici sono i servizi di Pronto Soccorso, ovunque in Italia. L'Asl Cn1 ha messo in campo alcuni strumenti per attutire tale problematica e va verificato se stanno dando frutto. Potrebbe essere utile, a nostro avviso, coinvolgere i medici di famiglia, condividendo con loro ulteriori possibili misure che consentano ai cittadini di utilizzare meglio i servizi dei DEA".



Un apprezzamento conclusivo per "ASSO", l'associazione che opera per raccordare in ambito sanitario il territorio monregalese e cebano: "Un'esperienza molto positiva, alla quale guardiamo con interesse anche per mantenere alto il livello di tutela necessario per la salute dei cittadini".