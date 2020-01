Auto cappottata a Costigliole Saluzzo: due donne ferite e altre due vetture coinvolte

Poco prima delle 18 di oggi - lunedì 13 gennaio - una vettura è uscita di strada, cappottando proprio in prossimità dell'edificio che accoglie le scuole elementeri nel comune di Costigliole Saluzzo, in via Busca.

Nella sua folle corsa ha coinvolto altre due vetture.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con la squadra di Saluzzo ed i volontari di Busca.

Due le donne che i vigili del fuoco hanno estratto dalla vettura, entrambe portate con il 118 presso l'ospedale per le prime cure.

Traffico molto rallentato per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.