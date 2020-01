Corneliano, il Comune mette in guardia: c'è una pantera a spasso nelle campagne di località Bastia

L’informazione arriva nientemeno che dal Comune di Corneliano, il cui sindaco Alessandra Balbo, ispirandosi a un condivisibile principio di prudenza, ha ritenuto di avvisare i mezzi di informazione dell’insolito avvistamento verificatosi intorno alle 12 di oggi, lunedì 13 dicembre, in località Bastia, la zona collinare compresa tra via Alimonte e la frazione Bricco di Piobesi d’Alba: un’area sulla quale insiste un sentiero segnalato e frequentato quotidianamente da numerosi escursionisti a piedi e in bicicletta.



"Intorno alle 12 un giardiniere di una ditta di Cherasco, al lavoro presso una villa della zona, si è imbattuto in quello che sulle prime ha ritenuto poter essere un grosso cane. Guardandolo meglio, viste le dimensioni davvero ragguardevoli e caratteristiche dell’animale del tutto particolari, si è è convinto di essere trovarsi di fronte a una pantera. Al che, con la comprensibile paura derivante da un simile incontro è riuscito a chiudersi all’interno del cortile nel quale stava lavorando e ha avvisato il Comune".



Ritenuta la testimonianza attendibile, il primo cittadino ha avvisato la locale Stazione Carabinieri, che peraltro era già informata dell’avvistamento e che si era già attivata allertando i colleghi dei Carabinieri Forestali, in arrivo sul posto.



"Ovviamente mi auguro che non sia vero – prosegue il primo cittadino –, che davvero si trattasse di un grosso cane, ma conosco il signore, e parliamo di una persona seria e attendibile. In ogni caso ho ritenuto di avvisare chi di dovere, anche perché quella è una zona davvero molto frequentata".



"Speriamo che la pantera non si trovi – conclude il sindaco Balbo -, che questa notizia si riveli una fake news e che domani ci si faccia tutti insieme una risata sopra, ma mi sembrava opportuno mettere in guardia sul rischio di un incontro che immagino per nulla piacevole".