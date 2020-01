L’esperienza maturata in questi anni ha permesso a Daniele Peracchia, Naturopata – Riflessologo plantare, di capire come la nostra vita quotidiana influisca sulla nostra salute e per questo motivo è nata la serata “Fai pace con il cervello”.

La finalità consiste dell’aiutare le persone nel quotidiano a vivere le situazioni eliminando dalla propria mente pensieri che possano influire negativamente nella loro vita.

Siamo spesso bersagliati dalla voce dei nostri pensieri che continuano a parlarci dicendo frasi del tipo: “sono sfortunato”, “non riuscirò mai”, “è impossibile che possa accadermi”, “tanto non mi succede mai niente di bello” che ci portano a non ascoltare la nostra reale voce e il nostro istinto escludendo sempre il successo nella nostra vita.

Daniele ci racconta che «la vita dovrebbe essere vissuta nel benessere, nella libertà d’azione e di pensiero e nella serenità. Il titolo “Fai PACE con il cervello” è ironico ma racchiude la tematica del percorso: è una palestra per la mente dove attraverso esercizi pratici e semplici si andrà ad agire per diminuire ed eliminare tutti questi pensieri nocivi che ci portano ad avere ansia, stress e tensioni e tutto il non benessere che ci rende difficile il fluire della nostra vita. Vi aspetto per vivere un 2020 in relax e leggerezza».

Appuntamento per la serata introduttiva presso il Resort Monviso, a Sanfront (CN) lunedì prossimo 20 gennaio alle ore 20. La prima serata è gratuita e tutte le persone sono invitate previa prenotazione al 3477906394 (chiamando o attraverso messaggio whatsapp al 3477906394).

Le successive serate saranno ogni due settimane dove si faranno esercizi di respirazione, tecniche di rilassamento e pratici giochi di consapevolezza, che possono essere utilizzati anche nella vita quotidiana in situazioni che creano tensione e agitazione.

Daniele Peracchia è un naturopata Riza Psicosomatica e riflessologo plantare: il suo lavoro consiste nell’aiutare le persone nel processo di cambiamento partendo solitamente da una problematica fisica. "I miei trattamenti sono utili per le persone che soffrono di irregolarità mestruali, per migliorare il sonno, un vero aiuto in caso di ansia e depressione, migliorare l’umore e la digestione, lenire il mal di testa ed è un ottimo aiuto per i dolori cervicali, di schiena e per la lombosciatalgia. utilizzando le tecniche della riflessologia plantare attraverso un massaggio del piede, ed altre tecniche come la digitopressione e la cristalloterapia che direzionano e sostengono il cliente nel loro percorso che come obiettivo ha quello essenziale del benessere psicofisico".

Daniele conclude questo incontro con noi ponendo l’attenzione sulla personalizzazione del proprio lavoro "le mie sedute sono personalizzate in base alla persona che ho di fronte, basandomi sulla lettura psicosomatica della problematica, questo è il tema di fondo della scuola di Naturopatia di Riza Psicosomatica (la scuola di Raffaele Morelli) dove ho studiato, e dove mi sono specializzato in riflessologia plantare, digitopressione e cristalloterapia creata da Raffaele Morelli".

Appuntamento per lunedì 20 gennaio, ore 20 a Sanfront presso il Resort Monviso, per conoscere Daniele Peracchia e iniziare così un percorso finalizzato a ritrovare il relax e conoscere il benessere attraverso la meditazione.

Lo studio di Daniele Peracchia si trova a Revello (CN): per appuntamenti o informazioni è possibile telefonare o scrivere un messaggio su whatsapp al 3477906394.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/danielenaturopata