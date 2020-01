Vuoi investire o aumentare le tue attività? Nuovi fondi regionali disponibili. Informati qui

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha consentito al Piemonte di attivare un bando che prevede importanti contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per promuovere sia le nuove possibilità di lavoro sia per avviare nuovi investimenti.

La cifra del fondo messa a disposizione è di Euro 33.000.000 e il bando rimarrà aperto fino all'esaurimento dei fondi. Potranno accedervi PMI non ancora attive in Piemonte che intendono realizzare un investimento nella regione; PMI piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all’estero ma che intendano reinsediarsi nel territorio regionale; PMI già presenti in Piemonte che intendono realizzare un investimento funzionalmente diverso da quello esistente.

L'obiettivo è quello di migliorare la competitività dei sistemi produttivi e fornire sostegno finanziario al radicamento di investimenti in Piemonte oltre ovviamente alla creazione di nuova occupazione in Piemonte.

Il fondo proposto risulta di grande interesse e offre la possibilità di intravvedere nuovi obiettivi. Per raggiungerli è sempre auspicabile affidarsi ad esperti del settore sia per la parte burocratica che per consigli sull'iter da seguire. Fra questi occupa sicuramente una posizione di spicco la Start Hub Solutions che da anni offre una risposta concreta alle esigenze delle imprese, delle organizzazioni e dei territori che intendono sviluppare idee ed opportunità.

Produrre e fornire nuovi strumenti di crescita per la valorizzazione professionale, sociale ed etica dell’individuo: questa è la filosofia della Start Hub Solutions, che potrà guidarvi al meglio in questa nuova opportunità.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail media@morenews.it oppure consultare il sito http://www.starthub.solutions/?fbclid=IwAR3GbK9VEmgWZj5LkxNBKJ9px7EliZJ8f0Svrz-_9nED4YbfPinW0MqFcJQ