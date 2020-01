Al Toselli di Cuneo per "Domeniche a teatro" arriva "Nel Castello di Barbablù"

Per la rassegna "Domeniche a teatro", domenica 19 gennaio alle ore 17,30 presso il teatro Toselli di Cuneo in via Teatro Toselli 9, andrà in scena "Nel Castello di Barbablù" che sarà rappresentata dalla compagnia Kuziba Teatro.



Le prevendite sono disponibili dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 8.30 alle ore 15.30 presso Officina piazzetta del Teatro, 1 a Cuneo. La prevendita consente la scelta di una poltrona numerata. Il costo è di 6 euro per l'ingresso intero. 5 euro il ridotto per i bambini sotto i dieci anni e per i Cral convenzionati. Gratuito sotto i tre anni.



Per info e chiarimenti contattare la Compagnia Il Melarancio allo 0171 699971 - 339 1277798 o alla mail organizzazione@melarancio.com.

Per informazioni sulla rassegna "Domeniche a teatro" visita il sito www.melarancio.com