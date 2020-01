Alba: Leoluca Orlando alla Fondazione Mirafiore per il Laboratorio di Resistenza Permanente

Leoluca Orlando è il sindaco di Palermo, ma è anche un leader fortemente etico, simbolo della lotta alla mafia. È un convinto sostenitore di una politica dell’integrazione che mette in opera ogni giorno nella sua splendida città affacciata sul Mediterraneo e in Fondazione racconterà il suo progetto e la sua idea di politica.

« Palermo non è una città europea, non lo è nella vita quotidiana, nel modo di vivere dei suoi cittadini. Il mio progetto è di fare di Palermo una città che mantenga le sue caratteristiche e abbia il wi-fi e il tram. Un progetto che sconfigga il senso di emarginazione dei quartieri periferici, e anche il loro degrado. Quindi bisogna liberarla dall’immondizia. Amministrare una città è un atto di umiltà: occorre far ripartire la politica dal suo senso primario, dal dialogo con le persone, dal senso di comunità. Anche l’Europa, un malato terminale, può rinascere solo se riuscirà a diventare ciò che rappresenta un comune, quindi oltre a dotarsi di una visione, deve occuparsi della vita quotidiana delle persone ».

