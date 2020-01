Tutto pronto per la tradizionale festa di Sant'Antonio a Pagliero di San Damiano Macra

Domenica 19 gennaio si terrà la tradizionale festa di Sant'Antonio a Pagliero, frazione di San Damiano Macra in valle Maira.



Il programma prevede alle ore 9 ritrovo in piazza a San Damiano Macra con camminata fino alla chiesa di Pagliero per poi proseguire alle ore 10,45 con la santa messa, processione, suonata delle campane a festa e della Baudetta.



Alle ore 12 incanto tradizionale in onore di San Antonio con i prodotti artigianali (vini, formaggi, miele, pane, marmellate, liquori) regalati dai valligiani.



La festa sarà allietata dai canti della corale LaReis.