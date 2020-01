A Fossano si parla di ambiente con Giovanni Vincenzo Fracastoro e Franco Borgogno

Volt Fossano propone a tutta la comunità locale una serata di approfondimento sul tema ambientale, in cui si tratteranno i temi specifici dell’impatto dell’uomo sulla Terra e dei conseguenti cambiamenti climatici. Due relatori di livello ci accompagneranno nella serata presentando argomenti, prove e dati dei fenomeni trattati, offrendo a noi l’opportunità di ascoltare analisi attente di questioni attuali che purtroppo troppo spesso ci limitiamo a conoscere superficialmente.

L’appuntamento è per il 15 gennaio 2020 presso l’aula magna dell’IIS G.Vallauri di Fossano, in Via San Michele, ore 20.45. L'Ingresso è gratuito. Come ospiti della serata avremo il piacere di accogliere il prof. Giovanni Vincenzo Fracastoro, docente del politecnico di Torino, che ci parlerà di cambiamenti climatici e delle possibili soluzioni che si possono mettere in atto grazie alle energie rinnovabili, spiegando inoltre il concetto di impronta ecologica: un metodo per misurare la quantità di risorse impiegate per una determinata attività. Con lui, interverrà Franco Borgogno, giornalista e autore del libro “Un mare di plastica”: ci racconterà la sua esperienza nella missione scientifica che ha attraversato il passaggio a nord-ovest tra Groenlandia e Canada nel 2016, allo scopo di raccogliere dati sulla presenza di plastiche e microplastiche in quel tratto estremo del mare Artico, luogo preziosissimo per la fauna marina. Attraverso il racconto del viaggio e dell'esperienza di ricerca, l'autore ci aiuterà a prendere coscienza del grave e diffuso inquinamento da plastica, mettendo in luce quei comportamenti quotidiani da evitare per non compromettere il mare e, più in generale, il futuro del nostro pianeta.

Volt Fossano ambisce a promuovere un sano dibattito a livello locale su temi sociali, politici ed economici, importanti per il nostro futuro, a livello globale come locale. Tutti i cittadini fossanesi e non sono invitati a partecipare, nella speranza che possa essere un’importante occasione per aprire gli orizzonti e costruire una nuova consapevolezza sulla questione ambientale nella nostra città!