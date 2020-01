Borracce agli studenti della scuola media di Cinzano: al via le iniziative per la settimana della sostenibilità

Come già avvenuto in altri comuni del Roero, anche Santa Vittoria d'Alba sostituisce l'uso delle bottigliette in plastica con borracce. Lo fa, in collaborazione con la filiale santavittoriese Decathlon, offrendo a 110 alunni della scuola media di Cinzano una borraccia in tritan.

Il tritan (copoliestere di nuova generazione) viene considerato, ad oggi, la migliore alternativa al policarbonato. Esente da Bisfenolo (BPA-FREE), ha dei materiali che combinano buone proprietà fisiche e chimiche con la possibilità di riciclo al 100% e l’assenza di componenti dannosi.

L'iniziativa rientra nel progetto della settimana della sostenibilità - in programma in primavera - che prevede attività e interventi di esperti con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al riciclo, al riuso e al rispetto dell'ambiente.