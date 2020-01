Lavori urgenti all'acquedotto: mercoledì 15 gennaio chiude al traffico la statale 21 in centro Demonte

A causa di una evidente perdita di acqua, l'A.C.D.A. ha disposto lavori urgenti all'acquedotto di Demonte nella centrale via Martiri e Caduti per la Libertà per il giorno mercoledì 15 gennaio. Come da ordinanza comunale, sarà quindi chiusa al traffico la statale 21, nel tratto porticato di via Martiri dalle ore 4 del 15 gennaio fino a termine lavori. Come specificato nell'ordinanza, la durata presumibile dei lavori non sarà inferiore alle 8 ore, quindi lo stop durerà almeno fino alle 13.

Il transito dei veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate viene deviato: pei i veicoli in direzione Vinadio - confine di Stato sulla strada comunale via Perrier con uscita in piazza Renzo Spada; per i veicoli in direzione Cuneo sulle strade comunali via Rubattiera, via San Martino, via Maggiore Borello con uscita al pilone di San Giovanni.

Non ci sono invece percorsi alternativi per i mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) a cui sarà vietato il passaggio fino al termine dei lavori.