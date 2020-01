Keta e Clayd vi aspettano al Rifugio di Fido

Il Rifugio di Fido a Pollenzo - Lida sezione Alba Bra oggi vi presenta due ospiti e un cane smarrito.



Keta è stata recuperata a Cherasco il 29 novembre, senza microchip, età presunta giugno 2017. Taglia medio piccola, sterilizzata al rifugio così da essere pronta per essere accolta in una casa, al caldo, protetta da ogni pericolo.

Clayd è rimasta sola in canile, i suoi compagni di box sono stati adottati. Adesso anche lui cerca una casetta, pesa circa 7-8 kg, età presunta maggio 2018, buonissimo, affettuoso, occupa poco spazio, ma sa dare tanto amore!

Kelly è una cagnolina di 12 anni, taglia piccola, smarrita il 27 dicembre in zona Neive basso, strada verso Coazzolo, dopo il passaggio a livello. Potrebbe avere un tatuaggio non leggibile. Chi avesse notizie è pregato di chiamare: 335/7491372. Aiutiamo Kelly a tornare a casa!



Il rifugio si trova in Via Langhe 23 a Pollenzo - Bra (CN) - Zona Industriale.

Orari di apertura: tutti i giorni della settimana 9.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00, domenica chiuso al pubblico. Se si vuole un appuntamento o info sui cani è possibile parlare con Gianna 335/6594325. Per le adozioni si consiglia di venire al pomeriggio alle 15.00 alle 18.00.

Pagina Facebook: @fidocercafido