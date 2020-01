Cuneo: Confindustria e Confcooperative insieme per discutere di lavoro e inclusione sociale

“Lavoro e Inclusione Sociale – Nuovi strumenti per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità” è il tema del convegno che Confindustria Cuneo organizza insieme a Confcooperative Cuneo giovedì 16 gennaio, alle ore 10.30 presso gli spazi di Ping, in Via Pascal 7 a Cuneo.

Al centro dell’evento, a cui sono invitate le Istituzioni e le imprese, le opportunità offerte dall’art. 14 della legge 68/1999 per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e la firma del protocollo di collaborazione che sancirà la stretta collaborazione tra le due Associazioni per agevolare l’incontro tra aziende e persone.

In Piemonte, esistono già buone prassi e rapporti diretti tra Aziende e Cooperative, ma questo è il primo accordo di collaborazione che sarà siglato tra due Associazioni di categoria nella nostra Regione.

Ad aprire i lavori, saranno il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, e il presidente di Confcooperative Cuneo, Alessandro Durando.

“La finalità principale del protocollo - commenta il Presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola - è quella di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta e supportare aziende e cooperative nel completamento delle procedure necessarie per la sottoscrizione delle convenzioni con i Centri per l’Impiego, che hanno il delicato compito di coordinare questa attività. Sostenere il processo di inserimento attraverso un attento lavoro di analisi del contesto e selezione, creare una cultura comune, mettendo in atto nuovi progetti capaci di coinvolgere tutte le imprese della Provincia. Vogliamo creare un nesso virtuoso tra lavoro e inclusione sociale”.